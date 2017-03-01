Жонатас: "Обидно, что было мало зрителей"

Нападающий "Рубина" Жонатас после матча 1/4 финала Кубка России с "Сибирью" (1:0) подчеркнул, что главное для команды – победа. Именно бразилец стал автором единственного гола в этой встрече. В полуфинале казанцы встретятся с "Уралом".

– Перед матчем мы не думали о том, сколько зрителей придет на стадион, – сказал Жонатас. – Но сейчас немного обидно, что зрителей было мало. Однако я счастлив, что мы победили. Да, игра была не очень красивая, но мы создавали моменты и все-таки забили. Пусть счет был не 3:0 или 5:0, но главное – победа. (Артур ЕНИКЕЕВ).