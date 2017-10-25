Жолт Хорняк: "Мы сами себе поставили задачу – попасть в еврокубки"

Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 1/8 финала Кубка России остался доволен игрой команды. В 1/4 финала соперником "Луча" будет победитель матча "Тосно" – "Томь".

"Вы прекрасно знаете, сколько у нас проблем, с чем мы боремся. За эту игру ребятам надо сказать большое спасибо. Это не касается денег, это гордость, - цитирует наставника пресс-служба "Луча". - Ребята сегодня боролись за "Луч" и за Владивосток. Мое уважение.

Что прошли в Кубке дальше, то мотивация какая: давайте заработаем деньги через еврокубки. Почему нет? Раз другой дороги нет. Это смешно, но все может быть, если будем стараться так, как сегодня. Мы сами себе поставили задачу – попасть в еврокубки.