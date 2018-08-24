Жеребьевка 1/16 финала Кубка России началась с минуты молчания в память о Парамонове

Сегодня проходит жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Мероприятие началось с минуты молчания в память об олимпийском чемпионе Мельбурна-1956 Алексее Парамонове. Старейший ветеран "Спартака" скончался сегодня на 94-м году жизни.

Ранее стало известно, что церемония прощания с Парамоновым пройдет в академии "Спартака" на Оленьем Валу. Проводят олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 в последний путь в понедельник. Похоронен он будет на Ваганьковском кладбище.

Напомним, желание помочь в организации прощальных мероприятий изъявили Российский футбольный союз и футбольный клуб "Спартак".

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола. (Иван ТОРОПЦЕВ)