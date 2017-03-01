Жемалетдинов и М`Вила - в старте "Рубина" на матч с "Сибирью"

Полузащитники Рифат Жемалетдинов и Янн М`Вила выйдут в стартовом составе "Рубина" на матч 1/4 финала Кубка России с "Сибирью". Встреча состоится сегодня, начало - в 15.00 по московскому времени. Полностью состав казанцев выглядит следующим образом:

- Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Жемалетдинов, М`Вила, Камболов, Ткачук - Канунников, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Санчес, Устинов, Цакташ, Карадениз, Лестьенн, Ахметов.

Трансляция матча "Рубин" - "Сибирь"