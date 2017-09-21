"Зенит" забил два гола в ворота "Динамо" СПб за две минуты

"Зенит" за две минуты забил два гола в игре 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб – 2:2. Первый результативный удар номинальных гостей на 60-й минуте нанес полузащитник Леандро Паредес, а на 62-й нападающий Дмитрий Полоз сравнял счет.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"