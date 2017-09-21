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21:23 | Футбол — Кубок России

"Зенит" забил два гола в ворота "Динамо" СПб за две минуты

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"Зенит" за две минуты забил два гола в игре 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб – 2:2. Первый результативный удар номинальных гостей на 60-й минуте нанес полузащитник Леандро Паредес, а на 62-й нападающий Дмитрий Полоз сравнял счет.

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Slim Taller

Лучше футбол смотрите,дурачьё,а то договорняки мерещятся.

22:32

Mad Butcher

Бомжики соснут скоро

22:21

Subulcus

Ущербные красно-белые сектанты везде видят заговоры...)) Которых не существует

22:03

Gogy

Я смотрю, ребятки, по честному отрабатывает 30 серебряных талеров от Федуна, надеясь на бочку варенья и корзину печенья в виде дополнительных бонусов...

21:46

Aborigen06

цирк устроили, начиная с "домашнего" стадиона и афиши... еще и дополнительное время наверно скатают

21:34

dv2205

какие уки жгут файеры?и в питере еванутые есть ?вот приедет европейский клуб и вставят нам за файеры

21:29

Mad Butcher

Занесли бакланы

21:28

Долго наблюдал за идиотами на эт

Иллюзия Порьбы)))

21:28

beks13

вот он, российский футбол... в перерыве все решили...

21:27

shpasic

в перерыве позвонили сверху, бгг))

21:25