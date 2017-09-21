"Зенит" забил два гола в ворота "Динамо" СПб за две минуты

"Зенит" за две минуты забил два гола в игре 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб – 2:2. Первый результативный удар номинальных гостей на 60-й минуте нанес полузащитник Леандро Паредес, а на 62-й нападающий Дмитрий Полоз сравнял счет.
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:1 60' @LParedss pic.twitter.com/Jen784qeUv
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:2 62' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/hWKms5l6CL
Slim Taller
Лучше футбол смотрите,дурачьё,а то договорняки мерещятся.
22:32
Mad Butcher
Бомжики соснут скоро
22:21
Subulcus
Ущербные красно-белые сектанты везде видят заговоры...)) Которых не существует
22:03
Gogy
Я смотрю, ребятки, по честному отрабатывает 30 серебряных талеров от Федуна, надеясь на бочку варенья и корзину печенья в виде дополнительных бонусов...
21:46
Aborigen06
цирк устроили, начиная с "домашнего" стадиона и афиши... еще и дополнительное время наверно скатают
21:34
dv2205
какие уки жгут файеры?и в питере еванутые есть ?вот приедет европейский клуб и вставят нам за файеры
21:29
Mad Butcher
Занесли бакланы
21:28
Долго наблюдал за идиотами на эт
Иллюзия Порьбы)))
21:28
beks13
вот он, российский футбол... в перерыве все решили...
21:27
shpasic
в перерыве позвонили сверху, бгг))
21:25