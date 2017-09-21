Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:32 | Футбол — Кубок России

"Зенит" в меньшинстве проиграл "Динамо" СПб в 1/16 финала Кубка России

13

"Зенит" в матче 1/16 финала Кубка России в дополнительное время уступил питерскому "Динамо".

На 10-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Миха Мевля. Перед перерывом динамовцы дважды поразили ворота Юрия Лодыгина – голы на счету Артема Кулишева и Максима Барсова. Во втором тайме "Зенит" отыгрался: за две минуты отличились Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 112-й минуте победный гол с пенальти забил Кулишев. 18-летний белорус Кирилл Капленко, которого Роберто Манчини выпустил с первых минут, в штрафной сфолил на Барсове.

Отметим, что встреча проходила на стадионе "Санкт-Петербург" – домашней арене "Зенита".

Соперник "Динамо" по 1/8 финала турнира – "СКА-Хабаровск".

Кубок России

1/16 финала

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 3:2 д.в. (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Кулишев, 37 (1:0). Барсов, 43 (2:0). Паредес, 60 (2:1). Полоз, 62 (2:2).

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/​

13
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

serzheo

Шоу было красивое спасибо Питер)))))))

22:34

Mad Butcher

Знатно бомжебакланы за щеку взяли. Кубок наш

22:34

unfan

Зачем было силы только тратить, проиграли бы в основное и ладно.

22:34

Тот самый Зануда

Сколько там Чмока приподнял?

22:34

Slim Taller

Капленко и Лодыгин два идиота,сделавших игру.

22:34

RSDsouth

Спасибо, Питер ! Ростов - в финале КР ! А то пишут что ушли свободными агентами ...

22:34

гаттузо туп

Инвистиции нового менеджмента"звинита"начинают приносить первые дивиденты.)))

22:34

Фуля

Орлов, я понимаю, ты за Зенит против московских команд болеешь. Но здесь-то. Ты же за Динамо играл. И ты, Брут.

22:33

Фуля

Питер, давай! Россия, давай! Дави Газпром. В Динамо 11 русских, из низ 3 питерца. В Зените только 5 русских. из них только 1 питерец.

22:33

fioru

Если Ростов не будет "валять дурака" - финал обеспечен

22:33