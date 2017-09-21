"Зенит" в меньшинстве проиграл "Динамо" СПб в 1/16 финала Кубка России

"Зенит" в матче 1/16 финала Кубка России в дополнительное время уступил питерскому "Динамо".

На 10-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Миха Мевля. Перед перерывом динамовцы дважды поразили ворота Юрия Лодыгина – голы на счету Артема Кулишева и Максима Барсова. Во втором тайме "Зенит" отыгрался: за две минуты отличились Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.

На 112-й минуте победный гол с пенальти забил Кулишев. 18-летний белорус Кирилл Капленко, которого Роберто Манчини выпустил с первых минут, в штрафной сфолил на Барсове.

Отметим, что встреча проходила на стадионе "Санкт-Петербург" – домашней арене "Зенита".

Соперник "Динамо" по 1/8 финала турнира – "СКА-Хабаровск".

Кубок России

1/16 финала

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 3:2 д.в. (2:0, 0:2, 1:0)

Голы: Кулишев, 37 (1:0). Барсов, 43 (2:0). Паредес, 60 (2:1). Полоз, 62 (2:2).

Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"