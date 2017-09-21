"Зенит" в меньшинстве проиграл "Динамо" СПб в 1/16 финала Кубка России

"Зенит" в матче 1/16 финала Кубка России в дополнительное время уступил питерскому "Динамо".
На 10-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сине-бело-голубых Миха Мевля. Перед перерывом динамовцы дважды поразили ворота Юрия Лодыгина – голы на счету Артема Кулишева и Максима Барсова. Во втором тайме "Зенит" отыгрался: за две минуты отличились Леандро Паредес и Дмитрий Полоз.
На 112-й минуте победный гол с пенальти забил Кулишев. 18-летний белорус Кирилл Капленко, которого Роберто Манчини выпустил с первых минут, в штрафной сфолил на Барсове.
Отметим, что встреча проходила на стадионе "Санкт-Петербург" – домашней арене "Зенита".
Соперник "Динамо" по 1/8 финала турнира – "СКА-Хабаровск".
Кубок России
1/16 финала
"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 3:2 д.в. (2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Кулишев, 37 (1:0). Барсов, 43 (2:0). Паредес, 60 (2:1). Полоз, 62 (2:2).
Трансляция матча "Динамо" – "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 1:0 37' Артём Кулишев pic.twitter.com/bAxJYgYFJ6
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:0 43' Максим Барсов pic.twitter.com/Ud6wdBjUVC
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:1 60' @LParedss pic.twitter.com/Jen784qeUv
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона 17/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 2:2 62' Дмитрий Полоз pic.twitter.com/hWKms5l6CL
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @dynamo_spb– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 21 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по 2017/18 #ЛенинградскоеДерби #ДинамоЗенит 3:2 112' Артём Кулишев (пенальти) pic.twitter.com/ph5oZoA2IY
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
serzheo
Шоу было красивое спасибо Питер)))))))
22:34
Mad Butcher
Знатно бомжебакланы за щеку взяли. Кубок наш
22:34
unfan
Зачем было силы только тратить, проиграли бы в основное и ладно.
22:34
Тот самый Зануда
Сколько там Чмока приподнял?
22:34
Slim Taller
Капленко и Лодыгин два идиота,сделавших игру.
22:34
RSDsouth
Спасибо, Питер ! Ростов - в финале КР ! А то пишут что ушли свободными агентами ...
22:34
гаттузо туп
Инвистиции нового менеджмента"звинита"начинают приносить первые дивиденты.)))
22:34
Фуля
Орлов, я понимаю, ты за Зенит против московских команд болеешь. Но здесь-то. Ты же за Динамо играл. И ты, Брут.
22:33
Фуля
Питер, давай! Россия, давай! Дави Газпром. В Динамо 11 русских, из низ 3 питерца. В Зените только 5 русских. из них только 1 питерец.
22:33
fioru
Если Ростов не будет "валять дурака" - финал обеспечен
22:33