"Зенит" разгромил "Волгарь" и сыграет с "Ростовом"

"Зенит" в матче 1/16 финала Oлимп-Кубка России разгромил "Волгарь" со счетом 4:0. Голы на счету Александра Анюкова, Роберта Мака, Антона Заболотного и Александра Кокорина.

В составе сине-бело-голубых впервые с марта на поле вышел защитник Эмануэль Маммана.

В 1/8 финала "Зенит" сыграет против "Ростова".

Олимп-Кубок России

1/16 финала

"Волгарь" (Астрахань) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:4 (0:2)

Голы: Анюков, 8 (0:1). Мак, 35 (0:2). Заболотный, 61 (0:3). Кокорин, 88 (0:4).

"Волгарь" (Астрахань): Саганович, Локтионов, Степанов, Бердников (Кокоев, 83), Журавлев, Зенин, Павлишин, Пугачев (Столбовой, 59), Бабаев, Горулев, Погосов (Козлов, 66).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Кержаков, Анюков (Маммана, 69), Мевля, Нету, Чернов (Набиуллин, 82), Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Мак (Кокорин, 64), Заболотный.

Предупреждения: Бердников, 32. Маммана, 71.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Богданов (Верея).

26 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

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