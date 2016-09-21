"Зенит" прилетел в Тамбов на матч 1/16 финала Кубка России. Напомним, что в Санкт-Петербурге остались такие игроки как Витсель, Жирков и Смольников, Кришито и Хави Гарсия. Матч "Тамбов" – "Зенит" пройдет 22 сентября в Тамбове.

Состав "Зенита":

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Максим Карпов, Луиш Нету, Евгений Чернов

Полузащитники: Павел Могилевец, Артур Юсупов, Алексей Евсеев, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов

Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич. (Сергей ЦИММЕРМАН)