19:02 | ФУТБОЛ — Кубок России

"Зенит" прилетел в Тамбов

Нападающий "Зенита" Александр КОКОРИН. Фото "СЭ"
Нападающий "Зенита" Александр КОКОРИН. Фото "СЭ"
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"Зенит" прилетел в Тамбов на матч 1/16 финала Кубка России. Напомним, что в Санкт-Петербурге остались такие игроки как ВитсельЖирков и СмольниковКришито и Хави Гарсия. Матч "Тамбов" – "Зенит" пройдет 22 сентября в Тамбове. 

Состав "Зенита":

Вратари: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин

Защитники: Александр Анюков, Николас Ломбертс, Максим Карпов, Луиш Нету, Евгений Чернов

Полузащитники: Павел Могилевец, Артур Юсупов, Алексей Евсеев, Маурисио, Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов

Нападающие: Александр Кокорин, Алексей Гасилин, Александр Кержаков, Лука Джорджевич. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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