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14:22 | Футбол — Кубок России

"Зенит" может предложить "Динамо" сыграть на арене "Санкт-Петербург"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб хотел бы поучаствовать в возрождении питерского "Динамо". По итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка России два коллектива из Санкт-Петербурга проведут очный поединок.

– Сделать предложение провести матч на стадионе "Санкт-Петербург"? Вполне возможно, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Нас болельщики поддерживают. Думаю, много людей придет на стадион. Кроме всего прочего мы тоже хотим быть сопричастными к возрождению питерского "Динамо".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170829/1124977861.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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crazysun78

не "может", а просто "обязан"!..

14:52

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Правильно! И я об этом сразу подумал после жеребьевки. Только надо тех у кого абоны пустить по ним, а не отдельно билет покупать.

14:30

Buga

Правильно,все на крестовский!!!!!

14:27