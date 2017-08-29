"Зенит" может предложить "Динамо" сыграть на арене "Санкт-Петербург"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб хотел бы поучаствовать в возрождении питерского "Динамо". По итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка России два коллектива из Санкт-Петербурга проведут очный поединок.
– Сделать предложение провести матч на стадионе "Санкт-Петербург"? Вполне возможно, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Нас болельщики поддерживают. Думаю, много людей придет на стадион. Кроме всего прочего мы тоже хотим быть сопричастными к возрождению питерского "Динамо".
crazysun78
не "может", а просто "обязан"!..
14:52
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Правильно! И я об этом сразу подумал после жеребьевки. Только надо тех у кого абоны пустить по ним, а не отдельно билет покупать.
14:30
Buga
Правильно,все на крестовский!!!!!
14:27