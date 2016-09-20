Нападающий "Спартака" Зе Луиш накануне матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" отметил, что только в России нужны длительные перелеты для проведения выездных игр. Сегодня днем тренерский штаб красно-белых и 19 игроков вылетели в Хабаровск.
- Мы идем, - написал в своем Instagram Зе Луиш. - Восьмичасовой перелет ради кубковой игры. Только в России. Скоро увидимся.
Бен Ричардс
Готовься, парень. Там тебя уже поджидают боксёр Григорян и его подопечные.
17:52
grey174
Ну, ничего... на самолете же летишь, восемь часов - не восемь суток!.... Вон "Локомотив" начинает уже на электричках на игру добираться!
17:24
higagy
Ну, это уж слишком дословный перевод Here we go.
17:14
Alex.S
Как в анекдоте. На шестой день пути в поезде Москва-Владивосток сошел с ума гражданин Люксембурга.
17:07
Marchello1980
Это не Монако,шампанского не принесут))
17:03
баламошка
Напился бы и спал как нормальный человек)
16:41