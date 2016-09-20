Нападающий "Спартака" Зе Луиш накануне матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" отметил, что только в России нужны длительные перелеты для проведения выездных игр. Сегодня днем тренерский штаб красно-белых и 19 игроков вылетели в Хабаровск.

- Мы идем, - написал в своем Instagram Зе Луиш. - Восьмичасовой перелет ради кубковой игры. Только в России. Скоро увидимся.