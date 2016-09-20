16:31 | ФУТБОЛ — Кубок России

Зе Луиш: "Восьмичасовой перелет ради кубковой игры. Только в России"

0
0
0
6

Нападающий "Спартака" Зе Луиш накануне матча 1/16 финала Кубка России против "СКА-Хабаровск" отметил, что только в России нужны длительные перелеты для проведения выездных игр. Сегодня днем тренерский штаб красно-белых и 19 игроков вылетели в Хабаровск.

- Мы идем, - написал в своем Instagram Зе Луиш. - Восьмичасовой перелет ради кубковой игры. Только в России. Скоро увидимся.

 

Here we go... 8 hours flying to play cup... only in russian... see u soon...⚽️⚽️⚽️🙌🙌💨

Фото опубликовано Zeluis (@zeluis29) Сен 20 2016 в 6:20 PDT

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Бен Ричардс

Готовься, парень. Там тебя уже поджидают боксёр Григорян и его подопечные.

17:52

grey174

Ну, ничего... на самолете же летишь, восемь часов - не восемь суток!.... Вон "Локомотив" начинает уже на электричках на игру добираться!

17:24

higagy

Ну, это уж слишком дословный перевод Here we go.

17:14

Alex.S

Как в анекдоте. На шестой день пути в поезде Москва-Владивосток сошел с ума гражданин Люксембурга.

17:07

Marchello1980

Это не Монако,шампанского не принесут))

17:03

баламошка

Напился бы и спал как нормальный человек)

16:41

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ