Запрет на посещение стадионов после финала Кубка России по футболу получили 53 болельщика

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин заявил, что запрет на посещение стадионов на различный срок по итогам финала Кубка России по футболу получили 53 болельщика. Встреча, которая завершилась победой "Локомотива" над "Уралом" (2:0), прошла 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи и была омрачена несколькими инцидентами с болельщиками железнодорожников.

После первого забитого мяча на 76-й минуте некоторые поклонники московского клуба смогли прорваться на поле. Ситуация повторилась и после финального свистка. Плюс к этому болельщики "Локомотива" устроили драку на трибуне между собой, по итогам которой одному из них потребовалась госпитализация. В четверг обстоятельства матча, в том числе поведение болельщиков, будут рассмотрены на заседании Контрольно-дисциплинарной комиссии РФС.

– По уточненным данным, было задержано 66 человек, – приводит ТАСС слова Маркина. – Состоялись суды, каждый из них получил по заслугам. 12 человек получили различные сроки ареста – от трех до 15 суток, кто-то был оштрафован, 46 человек наказали обязательными работами. Параллельно 53 человека получили административный запрет на посещение матчей на разные сроки – от полугода до трех лет.