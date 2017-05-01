Юрий Семин: "Важно не "Фишт" опробовать, а выиграть финал Кубка"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии финала Кубка России против "Урала" заявил, что с виду газон стадиона "Фишт" оставляет фантастическое впечатление, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист подчеркнул, что команда постарается использовать шанс для попадания в Лигу Европы.

– Ребята, игравшие за сборную, говорили, что поле здесь фантастическое, – сказал Семин. – С виду – действительно такое. Сейчас выйдем на тренировку, опробуем. Но самое важное – не опробовать поле, а победить. Нервничаю ли из-за того, что это последний шанс попасть в еврокубки? Шанс есть. Постараемся его использовать. Все, что могу сказать.

Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" пройдет 2 мая в Сочи, начало встречи – в 18:45. "СЭ" проведет трансляцию матча.