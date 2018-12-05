Юрий Семин: "У Ротенберга подозрение на травму крестообразных связок"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции рассказал о состоянии защитника Бориса Ротенберга, который был заменен из-за травмы в первом тайме первого четвертьфинала Кубка России с "Рубином" (1:0).

- Что с Ротенбергом?

- Подозрение на крестообразные связки.

- Ответный матч в феврале - проблема?

- Задайте этот вопрос составителям календаря! Другой матч в Кубке у "Арсенала" и "Оренбурга" перенесли непонятно почему. Мы сколько просили - переноса не было.

- Почему Фернандеш не подошел к скамейке?

- Это ни на что не влияет. В конец матча очень холодно, он сразу пошел в раздевалку. Почему он должен ко всем подходить ко всем? Ну не подошел и ради бога. (Евгений Белоусов, Константин Колмаков)

Ответная игра запланирована на 23 февраля.