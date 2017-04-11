Юрий Семин: "Сразу после выхода в финал Кубка России поднял вопрос о дате решающей игры"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что к финалу Кубка России против "Урала" обе команды подойдут не в лучшем состоянии из-за плотного графика на финишном отрезке сезона. Ранее специалист выразил недовольство тем, что решающая игра турнира, которая пройдет в Сочи, состоится 2 мая.

– Одна из претензий к вам – почему подняли вопрос только сейчас?

– Это не так. Я поднял этот вопрос сразу же! Как только мы прошли в полуфинале "Уфу". То есть даже до публикации календаря туров премьер-лиги.

– Но о том, что финал Кубка пройдет в Сочи 2 мая, было объявлено больше месяца назад.

– До выхода в финал заниматься этим было бы странно и нелогично. А вот когда решили задачу, то сообщили лиге свое видение ситуации. Акцентировали внимание на том, что финал Кубка России – это одно из важнейших событий футбольного сезона. Команды должны быть в своей лучшей форме. А для этого нужно иметь время на подготовку. Однако "Локомотив" сыграет 26 апреля с ЦСКА, 29-го – дома с "Рубином", а 2 мая уже в Сочи. То есть три матча за шесть дней. У "Урала" – три матча за семь дней. Откуда тут взяться свежести? (Филипп ПАПЕНКОВ)

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