Юрий Семин: "Скаут "МЮ" просматривал меня? Тренер там уже есть"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Тосно" (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что скауту "Манчестер Юнайтед", который присутствовал на встрече, вполне могла понравиться игра Алексея Миранчука и Ведрана Чорлуки. Также специалист отметил, что с Тарасом Михаликом, получившим повреждение, все нормально.
– Днем прошла информация, что на матче будет скаут "Манчестер Юнайтед". Как думаете, кого он мог просматривать?
– (После долгой паузы.) У меня даже нет предположений...
– Может, вас?
– (Смеется.) Тренер там вроде бы есть. Если это не шутка, то хорошо сыграли Миранчук, Чорлука, Гильерме... Они могли бы понравиться.
– Что с Михаликом, который покинул поле из-за травмы?
– Думаю, все будет нормально. Лег под сильный удар. Сейчас дома отлежится. (Филипп ПАПЕНКОВ)
васятка
Дааа,Михалику по бубенцам знатно прилетело.Ох не завидую.
23:43
баламошка
Да, отжёг Папенков, прославил своё имя в веках)
23:00
А380726
Папенков, ты дебил, задавая подобный вопрос Палычу :(
22:18