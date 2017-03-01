22:12 | ФУТБОЛ — Кубок России

Юрий Семин: "Скаут "МЮ" просматривал меня? Тренер там уже есть"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Тосно" (1:0) в 1/4 финала Кубка России заявил, что скауту "Манчестер Юнайтед", который присутствовал на встрече, вполне могла понравиться игра Алексея Миранчука и Ведрана Чорлуки. Также специалист отметил, что с Тарасом Михаликом, получившим повреждение, все нормально.

 
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Тосно" - 1:0. Юрий СЕМИН отметил уверенную игру Алексея МИРАНЧУКА в матче.Миранчук спешит навстречу "Рубину"

– Днем прошла информация, что на матче будет скаут "Манчестер Юнайтед". Как думаете, кого он мог просматривать?

– (После долгой паузы.) У меня даже нет предположений...

– Может, вас?

– (Смеется.) Тренер там вроде бы есть. Если это не шутка, то хорошо сыграли Миранчук, Чорлука, Гильерме... Они могли бы понравиться.

– Что с Михаликом, который покинул поле из-за травмы?

– Думаю, все будет нормально. Лег под сильный удар. Сейчас дома отлежится. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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васятка

Дааа,Михалику по бубенцам знатно прилетело.Ох не завидую.

23:43

баламошка

Да, отжёг Папенков, прославил своё имя в веках)

23:00

А380726

Папенков, ты дебил, задавая подобный вопрос Палычу :(

22:18

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