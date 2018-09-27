Юрий Семин: "Ребята молодцы, проявили характер"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поблагодарил своих игроков за проявленный характер в матче 1/16 финала Кубка России против "Балтики" (3:2). Железнодорожники уступали по ходу встречи 0:1 и 1:2, но перевели игру в дополнительное время и в результате одержали победу.

- Мы имели много моментов, но матч постоянно складывался не в нашу пользу, - цитирует официальный сайт "Локо" Семина. - Пропускали голы, после чего приходилось отыгрывать. Отыгрывались очень тяжело. Ребята молодцы, проявили характер. Были нужны большие волевые усилия, чтобы пройти дальше.