Юрий Семин: "Потеря очков в чемпионате помогла "Локомотиву" выиграть Кубок России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что потеря очков чемпионате России позволила его команде выиграть Кубок России. Также он отметил, что разгромное поражение от ЦСКА в 25-м туре встряхнуло игроков и добавило спортивной злости.

– Тренер никогда не может точно сказать, останется ли он на своем посту, но я продолжаю работать, – сказал Семин в эфире телеканала "Россия 24". – В этом сезоне считаю, что мы не добрали очки по объективным причинам. Была перестройка в команде, какие-то игроки ушли, какие-то – пришли, но турнирная таблица всегда определяет работу команды. "Локомотив" на каком месте окажется, тот результат и является справедливым. Но все же мы много потеряли очков. Хотя я считаю, что это помогло нам выиграть Кубок России. После ничьи с "Амкаром" мы потеряли все шансы на 5-е место. Может быть, именно поэтому было такое жесткое поражение было от ЦСКА, но хорошо то, что мы проиграли крупно. Это встряхнуло игроков, настроило на исправление ситуации. Игроки стали более агрессивные. На этот сезон у нас была задача – попасть в еврокубки, и мы сделали это, выиграв Кубок России.