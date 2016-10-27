Юрий Семин: "После счета 3:0 "Локомотив" успокоился"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после гостевой победы в матче 1/8 финала Кубка России против "Крыльев Советов" (3:1) отметил, что после счета 3:0 соперник перестроился, что и привело к единственному пропущенному мячу. По словам специалиста, при ощутимом преимуществе у игроков появилась определенная расслабленность.

– Почему пропустили? Наверное, и "Локомотив" успокоился, и соперник прибавил, когда ему уже нечего было терять, - сказал Семин в эфире канала "Наш футбол". - "Крылья", уступая 0:3 по ходу встречи, перестроились и начали играть в 4 защитника, впереди стало больше атакующих игроков, и у нас появились проблемы. Плюс ко всему у нас уже была определенная расслабленность.

Другие матчи Кубка России? Мы не особенно ориентировались на сетку, а думали о сегодняшней игре. Для нас важно, что мы продолжаем борьбу в турнире. Движемся от матча к матчу. Пойду, замерз.