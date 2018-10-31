Юрий Семин: "О моем увольнении слухи ходят третий год, но я же на месте"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Енисеем" (4:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

- Как думаете, слухи об увольнении Аленичева имеют под собой основание?

- По мне третий год ходят, но я пока на месте. Дмитрий молодец. Молодец в каком плане: он не боится поехать в команду на периферию. Он вывел ее в РПЛ. Он хорошо строит игру, она мне нравится. При этом у него ограниченные возможности. В игроках, по всему остальному. У него прекрасно играл "Арсенал", хорошо играет "Енисей". Да, есть моменты, которые не позволяют набирать очки. Но у Аленичева есть стиль, есть свое видение футбола, это самое главное. Эти ребята должны дальше работать на благо российского футбола. И Аленичев, и Тихонов, и наши локомотивские. Вон Маминов затерялся, хотя он очень талантливый тренер. (Александр Рогулев)