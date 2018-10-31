Юрий Семин: "Локомотив" поздно приступил к чемпионату и Лиге чемпионов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Енисея" (4:1) заявил, что молодые игроки могут появиться на поле и в игре 13-го тура РПЛ против "Арсенала".

- Если говорить объективно, мы очень поздно приступили к чемпионату и Лиге чемпионов, - сказал Семин на послематчевой пресс-конференции. - Очень поздно. По различным причинам. Эти факторы имеют главенствующую роль. И что вы хотите? Чтобы команда с Суперкубка была в ровном состоянии и хорошо играла? Конечно, нет, природу ничем нельзя заменить. Это должен быть определенным уроком для нас в будущем. К чемпионату мы должны готовиться заранее, а не в последний момент.

- Стоит ли ожидать, что эта молодежь выйдет и с "Арсеналом"?

- У них большие шансы. Дорога в основной состав для них открыта полностью. Пусть они будут лучше футболиста, играющего на этой позиции. Мы никого не будем искусственно держать в запасе.

- Алексей Миранчук вышел на место центрфорварда. Он может сыграть там и в Лиге чемпионов?

- Мы живем от матча к матчу. Мы видим, что он на этой позиции играет хорошо. Кто завтра окажется в стартовом составе, сегодня я сказать не могу. Могут появиться травмированные. (Александр Рогулев)

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