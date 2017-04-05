Юрий Семин: "Локомотив" по праву вышел в финал Кубка России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 1/2 финала Кубка России против "Уфы" (1:0) отметил, что команде тяжело дались две игры кряду против коллектива Сергея Семака. Специалист также подчеркнул, что команда показала в минувшей встрече хорошую самоотдачу.

– Непросто складывался как этот матч, так и игра в чемпионате России против "Уфы" (1:0), – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – В целом, сложно выиграть два матча подряд у одного и того же соперника с разницей в три дня, но нам это удалось, и это большой успех. Благодарю ребят за самоотдачу. Не все получалось, но самоотдача была на самом высоком уровне. Мы по праву вышли в финал.

Игра пары Фарфан – Ари? Нападающие должны забивать, и когда они это делают, тогда можно говорить, что их потенциал раскрыт. Они не забили... А в целом, нам нужно было вносить изменения при счете 1:0, не хватало второго опорника, поэтому вместо Фарфана вышел Тарасов.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" – "Уфа"