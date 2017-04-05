21:31 | ФУТБОЛ — Кубок России

Юрий Семин: "Локомотив" по праву вышел в финал Кубка России"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 1/2 финала Кубка России против "Уфы" (1:0) отметил, что команде тяжело дались две игры кряду против коллектива Сергея Семака. Специалист также подчеркнул, что команда показала в минувшей встрече хорошую самоотдачу.

 
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Уфа" - 1:0. Железнодорожники - в финале Кубка России!"Локомотив" – в финале Кубка России

– Непросто складывался как этот матч, так и игра в чемпионате России против "Уфы" (1:0), – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – В целом, сложно выиграть два матча подряд у одного и того же соперника с разницей в три дня, но нам это удалось, и это большой успех. Благодарю ребят за самоотдачу. Не все получалось, но самоотдача была на самом высоком уровне. Мы по праву вышли в финал.

Игра пары ФарфанАри? Нападающие должны забивать, и когда они это делают, тогда можно говорить, что их потенциал раскрыт. Они не забили... А в целом, нам нужно было вносить изменения при счете 1:0, не хватало второго опорника, поэтому вместо Фарфана вышел Тарасов.

 

Текстовая трансляция матча "Локомотив" – "Уфа"

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alar

Надеюсь, что Рубин выйдет в финал и возьмёт Кубок - Рубину Кубок важнее!

21:46

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