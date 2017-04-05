Юрий Семин: "Кверквелия? Грузины в "Локо" - это всегда к победам"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 1/2 финала Кубка России против "Уфы" (1:0) отметил, что остался недоволен взаимодействием полузащитника Джефферсона Фарфана и нападающего Ари, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист отметил единство своих подопечных.

– Были единство и борьба за результат, которого мы в итоге добились. Это радует. Выиграть два матча за несколько дней у одной и той же команды очень тяжело. Тем более у "Уфы", которая на сегодня – очень грозный соперник. Игра была по большому равная в обоих матчах. Мы били чаще, но "Уфа" тоже много атаковала. Просто мы не давали им наносить удары, грамотно оборонялись.

– Как вам взаимодействие Ари и Фарфана?

– Ждали от этой связки большего. В первом тайме не имели преимущества в средней линии, поэтому и поменял в перерыва Фарфана на более оборонительного Тарасова. Тем более мы уже вели 1:0.

– Почему так долго не выходил на поле Майкон, хотя уже размялся?

– У Ари было небольшое повреждение икроножной мышцы, но он поймал игру, и я не хотел убирать его с поля. Однако в итоге все равно заменил, чтобы не усугубить травму.

– Пока Чорлука лечится, вожаком в обороне на глазах становится Кверквелия.

– А у нас грузины всегда хорошо играют. Как грузин приходит – обязательно что-нибудь выигрываем! (смеется)