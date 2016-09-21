22:18 21 сентября | ФУТБОЛ — Кубок России

Юрий Семин: "Кубок шуток не любит. А нам сюрпризов не хотелось"

0
0
0

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Химками" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что первый гол очень помог команде. По словам наставника, подопечные серьезно подошли к этой встрече, передает из Химок корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– Кубок шуток не любит. А нам сюрпризов не хотелось, – отметил Семин. – Хорошо, что команда серьезно отнеслась к матчу, Хорошо что забили перед перерывом гол. Ведь до этого был достаточно напряженный кубковый матч с серьезными единоборствами. Хорошо, наконец, что никто серьезной травмы на искусственном поле не получил.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ