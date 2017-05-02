Юрий Семин: "Хотел увести игроков, чтобы не было красных"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в Кубке России над "Уралом" (2:0) заявил, что его команда одержала заслуженную победу, передает из Сочи спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Также специалист считает, что не нужно искать виноватых в массовой драке футболистов в конце встречи.

– Да, это после игры со мной на игре был мой внучок, – сказал Семин. – Но заранее я не предполагал, что его туда выведу. Вся семья приехала на матч, и она счастлива. Только внучка Маша не смогла, она учится. Был бы выходной – приехала бы тоже.

Игра была очень качественная, наши игроки выглядели блестяще. Считаю, мы заслуженно победили. При том, что у нас труднее был календарь, чем у "Урала". Играли со второго дня на третий, почти вся команда играла у нас. Может, где-то была доля везения. Но мы все равно, считаю, были сильнее.

Почему с двумя центральными? Исходя из состояния игроков, наших функциональных возможностей и соперника. Выбрали такой вариант, и он получился хороший. Не дали почти ни одного момента создать. Стычка – это эмоции. Виновного тут искать не надо. Я тоже эмоции во время стычки проявил, и это неправильно. Я хотел просто увести игроков, чтобы не было красных.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой