Юрий Семин: "Это поколение оставило след в истории "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" объяснил, за счет чего удалось обыграть "Урал" в финале Кубка России (2:0). Он добавил, что возвращение на международную арену очень важно для клуба.

– Занятия на базе после матча – это разовая акция или планируете это использовать постоянно?

– Это разовая акция. Бывают ситуации, на которые нужно повлиять. Мы решили, что тогда это было необходимо.

– Поменялось ли что-то в игроках после победы в Кубке?

– Финал есть финал. В финале нельзя играть плохо. Ошибки бывают, но без самоотдачи их не выиграть. Меня очень порадовала статистика: Мы провели 225 единоборств в матче с "Уралом", из которых 59 процентов выиграли. Это привело к положительному результату. А играть "Урал" умеет. У нас очень много квалифицированных футболистов в стране.

– "Локомотив" называют кубковой командой. Символично, что вы пришли и сразу выиграли трофей.

– Я скажу просто: "Мы хорошо сделали свою работу". Мы вернулись на международную арену, напрямую попав в групповой этап Лиги Европы. Для клуба и наших руководителей это очень важно. Для каждого из нас это шаг вперед. Победа в Кубке говорит, что это поколение оставило в след в истории клуба, это уже замечательно.

Матч 27-го тура "Анжи" - "Локомотив" пройдет в понедельник, 8 мая. Начало - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" будет вести трансляцию матча "Анжи" - "Локомотив". (Ярослав СУСОВ)