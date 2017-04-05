Юрий Семин: "Чорлука, вероятно, сыграет против "Ростова"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 1/2 финала Кубка России против "Уфы" (1:0) отметил, что защитник Тимофей Маргасов способен играть лучше, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Специалист также сообщил, что капитан команды Ведран Чорлука близок к возвращению в строй.

– Что с Михаликом и Игнатьевым?

– Михалик – боец. Проявил терпение, доиграв несмотря на травму. На его месте не каждый бы так смог. Да еще и выручил в концовке. Что с Игнатьевым, позже скажут врачи. Потеря этого игрока доставила нам проблем.

– Оцените дебют Маргасова.

– Неплохо. Но может играть лучше. В частности, мало подключался.

– Как здоровье у Чорлуки? Его не было даже в заявке.

– Вполне вероятно, что в следующем матче он сыграет (9 апреля против "Ростова" – Прим. "СЭ").

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