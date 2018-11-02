Юрий Ковтун: "Если Глушаков встретится с болельщиками "Спартака", между ними может появиться понимание"

Бывший защитник "Спартака" и сборной России Юрий Ковтун в интервью "СЭ" выразил свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

- Глушаков вышел на поле с капитанской повязкой. Как думаете, почему это произошло? – вопрос Ковтуну.

- Мы не знаем о чем думал Рианчо. Он вернул в основной состав не только Дениса, но и защитника Ещенко. Ситуация двоякая – не всем болельщикам понравилась решение испанца. Не знаю как дальше будут развиваться события. Хочется, чтобы Глушаков и фанаты пообщались. Подобной встречи еще не было?

- Пока нет.

- Если она состоится, может возникнуть какое-то понимание ситуации и давление на игрока снизится. Стороны выслушали бы друг друга, выговорились.

- Сейчас все иначе. Как относитесь к баннерам и кричалкам, направленным против Глушакова?

- Наверное, болельщики это делают, не до конца понимая, что произошло. Конечно, на месте Дениса и я бы себя чувствовал неуютно. Но это решение фанатов. Кстати, протест они выражают не первый раз: бунтовали и против руководства, и против тренеров. Не хотелось бы продолжения. Пусть все решится мирным путем. (Арман Мкртчян)