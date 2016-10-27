Юрий Ковтун: "Динамо" снова пропускает на последних минутах"

Тренер "Динамо" Юрий Ковтун после игры 1/8 финала Кубка России против "Тосно" (2:3) выразил неудовлетворение итоговым результатом. Специалист подчеркнул, что москвичи невнимательно играли при стандартах.

– Конечно, когда работаешь даже небольшой отрезок времени, воспоминания остаются, -цитирует "Спорт день за днем" Ковтуна. – Интересно было сюда приехать, сыграть на стадионе, который приносил раньше удачу мне, а теперь продолжает приносить "Тосно". Конечно, есть неудовлетворенность результатом. Понятно, что нам важно было сегодня победить.

– Как объяснить неудачную игру в первом тайме?

– Невнимательность при стандартах. В первом случае "Тосно" повезло, во втором нужно разбираться, искать причины. Для нас ошибки на стандартах становятся роковыми, но нужно двигаться дальше. Мы уже во втором матче подряд пропускаем на последних минутах. Конечно, нужно было действовать внимательнее, и игроки это прекрасно понимают. Но, увы, в очередной раз мы допускаем ошибки. Кто-то не доиграл в одном их эпизодов и получили в итоге третий гол.