Юрий Калитвинцев: "В "Динамо" спокойно отнеслись к тому, что в Кубке сыграем против "Тосно"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 14-го тура ФНЛ против "Сибири" (1:0) отметил, что и минимальная победа устроила москвичей. Специалист отметил, что команда не доигрывала встречу, а доводила ее до логического завершения.

– Мы знали, что "Сибирь" хорошо обороняется, тщательно их изучали, - цитирует пресс-служба ФНЛ Калитвинцева. - Они проиграли до этого только три игры, из них в одной у них были проблемы с составом. Задача была в том, чтобы как можно быстрее вскрыть их оборону, но в первом тайме это сделать не удалось. Во втором же, когда мы забили свой мяч, то постарались затянуть соперника не свою половину поля, однако они на это не пошли. Счет 1:0 нас устраивает. Игру мы не доигрывали, а довели до логического конца.

– "Динамо" исполнило много дальних ударов. Такой была установка?

– Мы на каждую игру даем установку бить, бить и бить. Будем совершать удары – есть шанс забить. А если не бить по воротам, то, очевидно, не будет голов.

– Вы говорили, что игру с "Тосно" ждете с нетерпением. С какими эмоциями ждете кубковую встречу с ними?

– Когда мы узнали, что играем с "Тосно", отнеслись к этому спокойно. Мы были заняты подготовкой к сегодняшней игре. Следующий матч у нас с "Мордовией", и все мысли – только о ней.