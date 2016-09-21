Юрий Калитвинцев: "Побаивались, что будет недооценка "Ростова"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы в матче 1/16 финала Кубка России над "Ростовом" (4:0) рассказал, что в команде не разделяют по значимости поединки чемпионата и Кубка, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Рад тому, что увидел в первом тайме. Потому что, если честно, мы в тренерском штабе побаивались, что будет недооценка. Состав ростовчан увидели только перед самым матчем, хотя готовились к первой команде. При счете 3:0 играли в экономном режиме, по счету, задача была не пропустить, потому что в этом плане мы далеки от идеала. Второй тайм разберем обязательно, но ребят в любом случае поздравили: всегда договариваемся с ними, что играем не против конкретной команды, а против того, кто отнимает наш хлеб. И сегодня они свою работу выполнили хорошо.
– Что с Луценко? Его не было в заявке.
– У него трещина в ребре. Получил ее в прошлом матче. Дней 10 ему нужно поработать индивидуально.
– Какая у "Динамо" задача в Кубке?
– Хотим пройти как можно дальше. Мы серьезно относимся к этому турниру. И не разделяем Кубок и чемпионат.
SA4
Если про "недооценку" это не стеб, то с таким тренером менты в вышку не выйдут.
17:35
Fedor81
Ну то есть Ростов такое днище (на минуточку участник ГТЛЧ, куда Динамо вообще ещё ни разу не пробивалось), что на него надо дополнительно настраивать команду? Интересное мнение от лица тренера команды ФНЛ ))))
17:02