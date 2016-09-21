Юрий Калитвинцев: "Побаивались, что будет недооценка "Ростова"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы в матче 1/16 финала Кубка России над "Ростовом" (4:0) рассказал, что в команде не разделяют по значимости поединки чемпионата и Кубка, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Рад тому, что увидел в первом тайме. Потому что, если честно, мы в тренерском штабе побаивались, что будет недооценка. Состав ростовчан увидели только перед самым матчем, хотя готовились к первой команде. При счете 3:0 играли в экономном режиме, по счету, задача была не пропустить, потому что в этом плане мы далеки от идеала. Второй тайм разберем обязательно, но ребят в любом случае поздравили: всегда договариваемся с ними, что играем не против конкретной команды, а против того, кто отнимает наш хлеб. И сегодня они свою работу выполнили хорошо.

– Что с Луценко? Его не было в заявке.

– У него трещина в ребре. Получил ее в прошлом матче. Дней 10 ему нужно поработать индивидуально.

– Какая у "Динамо" задача в Кубке?

– Хотим пройти как можно дальше. Мы серьезно относимся к этому турниру. И не разделяем Кубок и чемпионат.