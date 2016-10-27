Юрий Калитвинцев: "Надеюсь, "Тосно" выиграет Кубок России"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после игры 1/8 финала Кубка России против "Тосно" (2:3) отметил, что для наставников команд этот матч получился очень тяжелым. Специалист рассказал, что будет переживать за "Тосно" в Кубке страны.

– Получилась настоящая кубковая игра двух лидеров ФНЛ, – цитирует "Спорт день за днем" Калитвинцева. – Это было видно на поле. Пропустив два мяча со "стандартов", в раздевалке мы не паниковали, мы продолжали гнуть свою линию. Забили два мяча, сделали все возможное, чтобы сравнять счет. Преимущество, на мой взгляд, было на нашей стороне на протяжении всей встречи. Но сопернику принес результат их план на игру.

У нас, к слову, на "стандартах" идет персональная опека, хочу посмотреть в глаза тем футболистам, которые не справились с задачей. Мы знаем, кто с кем играл, перед этим матчем мы много работали над "стандартами". Я желаю "Тосно" как можно дальше пройти в Кубке, теперь будем болеть за них. Дай Бог, они выиграют Кубок, а мы скажем, что проиграли победителю. Это, конечно, шутка. Я спросил у Парфенова, сколько он потерял веса во время игры. Он сказал, что много. Для тренеров это была тяжелая игра.