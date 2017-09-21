Юрий Калитвинцев: "Динамо" - команда премьер-лиги, но за преимущество побед не дают"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 1/16 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (0:0, 2:4 по пенальти) отметил, что у команды не нашлось игрока, который воплотил бы преимущество в гол. Наставник бело-голубых пожелал сопернику удачи в следующем раунде.

- Хотел бы поздравить "Спартак-Нальчик" с тем, что они прошли дальше, - приводит fcdin.com слова Калитвинцева. - У нас было преимущество, но и оно должно было быть – мы команда премьер-лиги. Бойцовские качества нашего соперника были на высочайшем уровне, они бились против клуба, который приехал их дома обыграть.

Сегодня играли те, кто меньше играет в чемпионате или вообще не играет. И все они претендуют на место в стартовом составе. Но претендовать на него и выйти и сыграть – разные вещи. Не нашлось у нас человека на поле, который бы наше преимущество реализовал, воплотил в гол. Это не первый раз у нас, понимаем, что без забитых мячей побед не бывает. Хороший момент был у нальчан, который они не использовали. За преимущество победы не дают, поэтому наш соперник победил заслуженно. "Спартаку" удачи, пусть пройдут как можно дальше в Кубке.



- Согласны, что динамовцы сегодня уступили в борьбе, в единоборствах?

- Нельзя так сказать, была хорошая мужская игра, и в борьбе мы не уступали. Но вот преимущество в мастерстве… Оно не в том, что ты выступаешь в премьер-лиге, а в том, что ты чего-то добиваешься. Мастерство зарабатывается годами и его надо ежедневно подтверждать в каждом матче, неважно с кем ты играешь.



- Ждали таких проблем в матче с командой ПФЛ?

- Говорил ребятам, что даже выложиться на сто процентов будет мало. Мы в том году с огромным трудом в Нальчике победили, а это к тому же Кубок. Так что мы понимали, что за игра нас ждет. Увы, это понимание нам не помогло.