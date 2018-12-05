Юрий Газинский: "В феврале нужно побеждать "Ростов"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после ничьей против "Ростова" (2:2) в матче 1/4 финала Кубка России заявил, что в ответной игре его команде нужно будет все начинать с нуля, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екаткрина Потапова.

- Всегда приятно играть при домашних трибунах, всегда качественно поддерживают, - отметил Газинский. - Это позитивно, добавляет эмоций. Матч? По горячим следам говорить трудно. В первом тайме играли организованно, смогли забить 2 гола. Затем пропустили нелепый гол... не то чтобы нелепый, там была хорошая подача, и мы упустили игрока. Второй пропущенный гол... наша больная тема - стандарты. Второй тайм я смотрел из раздевалки. Будем разбираться.

- Снова 2:2 с "Ростовом". "Краснодар" упускает победу или соперник отскакивает?

- Это достаточно хорошая команда, которая здорово обороняется. Мы играли с "Ростовом" в чемпионате, хорошо знаем эту команду. Никто никогда не хочет проигрывать. Ответная игра в феврале? Конечно, хочется выиграть. И намного приятнее, когда едешь на гостевой матч с победой. Но пропустили 2 мяча, и придется все начинать с нуля.

- Может, плотный график сказался во втором тайме?

- Мы в таком графике давно играем, поэтому ссылаться на него неправильно. У нас осталось 2 матча, нужно бросить все силы на них.

- Почему вас заменили после первого тайма?

- Почувствовал дискомфорт, решили не рисковать.