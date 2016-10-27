Юрий Газинский: "Обретаю былые кондиции"

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 1/8 финала Кубка России заявил, что постепенно набирает игровую форму, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он добавил, что в скором времени многие партнеры, которые только восстановились от травм, смогут составить конкуренцию нынешним игрокам основы.

– Я бы не сказал, что "Оренбург" по игре – аутсайдер, – отметил Газинский. – Достаточно хороший соперник. Мы смотрели их матч с "Зенитом", они неплохо играют, выходят в контратаки. Мы играем через 2 дня на 3-й, потому для нас не так легко складывался матч. В принципе, соперник неплохой, и простых матчей у нас не будет. Этот – не исключение.

– Ротацию сложно будет провести, учитывая тех игроков, которые только возвращаются из лазарета? Сил хватит на ближайшие выездные матчи?

– Как раз ребята напбирают кондиции. Думаю, через 2-3 тура они смогут конкурировать со всеми остальными. Ротация будет, есть ребята, которые могут равноценно усилить состав.

– Как себя чувствуете?

– Нормально.

– А по сравнению с прошлым сезоном?

– Делать выводы сейчас не хочу, нужно будет смотреть в конце сезона. В целом, обретаю те кондиции, которые были раньше.