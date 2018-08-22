"Я что, судья?" Первая пресс-конференция Евсеева в СКА закончилась скандалом

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Вадим Евсеев досрочно покинул первую пресс-конференцию в новой должности, состоявшуюся после матча 1/32 финала Кубка России против "Луча" (2:0). Причиной послужил вопрос о судействе.

После вопроса одного из журналистов: "Каково вам работать в команде, которая нарушает регламент и работает, по всей видимости, с судьями?" Евсеев заявил, что не является судьей, а затем покинул пресс-конференцию.

Напомним, в июле "Армавир" подал в КДК протест на результат проигранного матча против "СКА-Хабаровска" (0:3) в ФНЛ, считая, что сыгравший за армейцев Ираклий Квеквескири должен был отбывать дисквалификацию с прошлого сезона. КДК отказал "Армавиру" в удовлетворении заявления, так как было установлено отсутствие вины хабаровского клуба.

- Мы предполагали, что будет тяжело играть на выезде. Команда боеспособна, организованна, нам было тяжеловато, - сказал Евсеев. - В первом тайме соперник владел инициативой, мы старались убегать в быстрые атаки. Но, сказать, что были какие-то моменты у наших ворот, я не могу. Только розыгрыш стандартного положения привел к ситуации, когда игрок мог завершить атаку из вратарской.

Второй тайм мы играли по счету, забили второй, могли еще забить. Соперник пошел ва-банк, терять им нечего, это кубковая игра. На гол они наиграли, в конце опять подача с фланга, завершение было. Кубковая боевая игра с организованной командой.

- Вы сразу попали в атмосферу дальневосточного дерби. Как вам атмосфера? И второй вопрос: здесь вы добились победы, скоро игра в чемпионате. Не думаете, что будет сложности с настроем на своеобразную ответную игру?

- Думаю, что не будет, потому что сезон только начался. Команда много сыграла матчей, где невынужденно теряла очки. Все понимают, что нужно набирать свое. Нужно анализировать игры, делать какие-то поправки.

- Пенальти был?

- А что, я судья?

- Все-таки он оказался судьбоносный...

- Был он?

- Я, честно говоря, не понял, был или нет.

- Я тоже не видел.

- Был еще момент, когда в ваши ворота не назначили пенальти. Тоже не сможете прокомментировать?

- Я же говорю: я не судья, я тренер.

- Каково вам вообще работать в команде, которая нарушает регламент, которая с судьями, по всей видимости, работает? Как вы вообще прокомментируете свое назначение в такую команду?

- А вы кто, можете представиться? (Журналист представился). А ко мне вообще какие вопросы?

- Ваши ощущения вообще? Какую задачу команда будет решать в этом сезоне?

- Моя задача - поставить команде игру, которая будет приносить результат. Мы идем от...

- (перебивая) Честно добиваться? Вы это хотите сказать?

- Что вы от меня хотите услышать? Вы меня провоцируете, что ли? У меня первая пресс-конференция, вы мне начинаете...

В это время другой журналист обратился к автору предыдущих вопросов: "Ты считаешь, что сегодня нечестная игра была?". Евсеев сказал: "Мне неинтересно, спасибо" и покинул пресс-конференцию.

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