Вячеслав Матюшенко: "Может, матч "Тосно" – "Луч" вообще отменят"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал "СЭ" о проведении матча 1/4 финала Кубка России с "Лучом-Энергией". Игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 28 февраля.

– Почему не назначено время на матч с "Лучом"?

– Оно назначено, игра состоится в 19.30.

– Игра пройдет на Малой арене "Петровского"?

– Да.

– Не удалось договориться с главной ареной?

– Не то, чтобы не удалось. Приняли такое решение из-за погодных условий. Нам на Большой арене играть еще полсезона, так что мы просто угробим поле, если сыграем там с "Лучом". И они так считают (представители "Петровского". – Прим. "СЭ"). Дело не в том, что мы не можем договориться. Просто будет неправильно в таких погодных условиях при "минус 20" играть на главной арене. Может, вообще матч отменят, пока ничего нельзя сказать. Если зрителей не будет, сыграем при пустых трибунах.

– На Малой арене есть же подогрев.

– Большой роли он не сыграет. Нам понятно, как себя поведет там искусственное поле, но что было бы с натуральным на главной арене? Неизвестно, как оно себя поведет, может, только хуже сделаем. Конечно, мы хотели бы сыграть на главном стадионе – там натуральное покрытие, мы и сборы на натуральной травме проводили. Но решили не рисковать – и мы, и "Луч" будем в одинаковых условиях. И "Зенит" нам не особо хочет предоставлять Большую арену. Но опять-таки целесообразнее будет сохранить сейчас поле для игр чемпионата, чем сейчас его угробить.

– Получится, что фактор домашнего поля вам вряд ли поможет в Кубке?

– Конечно, кто-то придет, но ожидать какой-то большой поддержки при таких погодных условиях не стоит. Придут наши фанаты. Не могу сказать, что наши билеты сильно раскупаются, хотя только сегодня мы приняли решение, когда состоится игра. (Игорь НОВИКОВ)