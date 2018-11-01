Определились все пары 1/4 финала Олимп-Кубка России. Восьмым четвертьфиналистом стал "Спартак", одолевший "Анжи".

Красно-белые в четвертфинале встретятся с "Уралом".

Полностью список участников выглядит следующим образом:

"Локомотив" - "Рубин"

"Краснодар" - "Ростов"

"Спартак" - "Урал"

"Оренбург" - "Арсенал"

Напомним, что стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из двух встреч. Первые матчи четвертьфинала пройдут ориентировочно 5 декабря, ответные - 24 февраля. Хозяевами первых матчей станут команды, указанные в парах первыми.