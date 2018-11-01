Определились все пары 1/4 финала Олимп-Кубка России. Восьмым четвертьфиналистом стал "Спартак", одолевший "Анжи".
Красно-белые в четвертфинале встретятся с "Уралом".
Полностью список участников выглядит следующим образом:
Напомним, что стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из двух встреч. Первые матчи четвертьфинала пройдут ориентировочно 5 декабря, ответные - 24 февраля. Хозяевами первых матчей станут команды, указанные в парах первыми.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/playoff/
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