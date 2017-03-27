Временные трибуны стадиона "Фишт" будут задействованы на финале Кубка России

Директор стадиона "Фишт" Олег Кравченко заявил, что временные трибуны на арене не будут задействованы во время товарищеского матча Россия – Бельгия, а также в матчах ПФЛ. Финал Кубка страны состоится 2 мая. Вместимость арены составляет 40 тысяч человек, временные трибуны – пять тысяч.

– Временные трибуны собраны, но они не будут задействованы во вторник, как и на матче ПФЛ, – цитирует "Р-Спорт" Кравченко. – А на финале Кубка России временные трибуны будут задействованы.

Есть, конечно, над чем еще поработать. Ведь стадион в первый раз будет принимать футбол. Как правильно говорил президент РФС Виталий Мутко, порой проще построить новый стадион, чем реконструировать: были проблемы с временными трибунами, вписыванием инженерных систем – увязка старых и новых систем. Так что в целом все непросто, но мы справимся. Сразу принять 39 тысяч человек – это непросто.