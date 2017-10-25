Вратарь "Тосно": "Могли выиграть у "Томи" и без серии пенальти"

Вратарь "Тосно" Михаил Опарин после матча 1/8 финала Кубка России против "Томи" (0:0, 6:5) отметил, что матчи против команд ФНЛ всегда получаются тяжелыми из-за настроя соперников. По его словам, тосненцы могли завершить эту игру раньше серии пенальти.

- Кубковые матчи всегда получаются трудными, потому что команды ФНЛ серьезно настраиваются на соперников из премьер-лиги, - приводит "Р-Спорт" слова Опарина. - Погода внесла свою лепту: было прохладно и ветрено. Мы были лучше по игре, могли все закончить пораньше, но слава богу, что так выиграли. Наслаивалась усталость после предыдущего матча, где-то нефарт, но парни в любом случае молодцы. Настраивались на этот матч, как на любой другой. Не считали игру проходной, так и получилось.

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