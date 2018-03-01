Вратарь "Спартака" сравнил самарский стадион с "Олд Траффорд"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в своем Инстаграме выложил фотографию стадиона в Самаре, на котором должен был пройти матч 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов". При этом местоположение происходящего на снимке помечено как "Олд Траффорд". Вместе с Максименко на фото запечатлен другой вратарь красно-белых Артем Ребров.

Напомним, что встреча должна была состояться вчера, но была перенесена из-за очень низкой температура ("-15").