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Вратарь "Спартака" сравнил самарский стадион с "Олд Траффорд"

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Вратарь "Спартака" Александр Максименко в своем Инстаграме выложил фотографию стадиона в Самаре, на котором должен был пройти матч 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов". При этом местоположение происходящего на снимке помечено как "Олд Траффорд". Вместе с Максименко на фото запечатлен другой вратарь красно-белых Артем Ребров

Напомним, что встреча должна была состояться вчера, но была перенесена из-за очень низкой температура ("-15").

 

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Публикация от @ maximenkoa Фев 28, 2018 в 11:49 PST

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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crazysun78

Жозе фоткал

12:03

баламошка

Один в один.

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