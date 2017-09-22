Вратарь "Олимпийца": "Рад, что мой пенальти в матче с "Уфой" стал победным"

Голкипер "Олимпийца" Артур Анисимов после матча 1/16 финала Кубка России против "Уфы" (1:1, 4:1 по пенальти) отметил, что его партнеры по команде "убивались" ради этой победы. Вратарь отразил два удара в послематчевой серии пенальти и реализовал решающий 11-метровый в этой игре.

- Это была моя первая встреча с командой премьер-лиги, - приводит пресс-служба "Олимпийца" слова Анисимова. - Да и Кубке России в первый раз прошел так далеко. Крутые эмоции, что тут скажешь! Спасибо ребятам. Они "убивались" сегодня на поле ради этой победы. Отдали ей все силы. И еще хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые так здорово поддерживали нас.



Пропустив гол на исходе основного времени, мы перед первым овертаймом собрались в круг и сказали, что будем играть до конца, будем верить в нашу победу. Было очень тяжело. Но мы подбадривали друг друга и довели дело до серии пенальти. Я пытался запутать соперников, "раскачать" их. И дважды мне это удалось. Сначала игрок "Уфы" пробил выше ворот, а удар другого парня я отразил чисто интуитивно. Когда сам подошел к "точке", то хотел пробить в правый угол, но в последний момент изменил решение и "подсек" мяч, пробив по центру ворот. Можно сказать, что я "прочитал" своего уфимского коллегу.

О том, что я буду бить пенальти, мне сказал наш капитан Андрей Хрипков. Бил четвертым. Рад, что мой гол оказался победным. Считаю ли я пенальти лотереей? Нет, не считаю. Раз уж ты подошел к 11-метровой отметке, раз уж ты решился, то надо забивать. Когда мяч влетел в ворота, я побежал к ребятам. Они навалились на меня, но мне было легко в этот момент. Подобных эмоций я не испытывал никогда!