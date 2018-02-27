Впервые с 2011 года в финале Кубка России сыграет представитель ФНЛ

После побед "Шинника" над "СКА-Хабаровском" (0:0, 4:1 – по пен.) и "Авангарда" над "Амкаром"​ (0:0, 7:6 – по пен.) в четвертьфинале Кубка России стало известно, что в финале турнира сыграет как минимум один клуб из ФНЛ. В последний раз такое случалось в 2011 году, когда в решающем матче принимала участие "Алания". До этого розыгрыша команды ФНЛ доходили до финала Кубка России три раза. При этом "Ахмат" остается единственным представителем низшего дивизиона, кому удалось взять титул.

Дата Представитель ФНЛ Соперник Счет Город 29 мая 2004 "Ахмат" "Крылья Советов" 1:0 Москва 29 мая 2005 "Химки" ЦСКА 0:1 Москва 22 мая 2011 "Алания" ЦСКА 1:2 Ярославль 9 мая 2018 "Шинник"/"Авангард" ? ? Волгоград