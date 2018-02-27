20:18 27 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Впервые с 2011 года в финале Кубка России сыграет представитель ФНЛ

Сетка Кубка России. Фото "СЭ"
Сетка Кубка России. Фото "СЭ"
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После побед "Шинника" над "СКА-Хабаровском" (0:0, 4:1 – по пен.) и "Авангарда" над "Амкаром"(0:0, 7:6 – по пен.) в четвертьфинале Кубка России стало известно, что в финале турнира сыграет как минимум один клуб из ФНЛ. В последний раз такое случалось в 2011 году, когда в решающем матче принимала участие "Алания". До этого розыгрыша команды ФНЛ доходили до финала Кубка России три раза. При этом "Ахмат" остается единственным представителем низшего дивизиона, кому удалось взять титул.

Дата Представитель ФНЛ Соперник Счет Город
29 мая 2004 "Ахмат" "Крылья Советов" 1:0 Москва
29 мая 2005 "Химки" ЦСКА 0:1 Москва
22 мая 2011 "Алания" ЦСКА 1:2 Ярославль
9 мая 2018 "Шинник"/"Авангард" ? ? Волгоград

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Календарь Кубка России

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Slim Taller

Как раз тогда Ахмата и подорвали.

22:04 27 февраля

Нефилим

Спринт Что за блеф? Никакой команды "Ахмат" в 2004 году не сосуществовал по определениюо, а в финале Кубка России играла команда "Терек" из города Грозный.-------------------Если бы СЭ написали по другому - им бы пришлось извиниться)))

21:07 27 февраля

vsg.2010

)))

20:37 27 февраля

Спринт

Что за блеф? Никакой команды "Ахмат" в 2004 году не сосуществовал по определениюо, а в финале Кубка России играла команда "Терек" из города Грозный.

20:31 27 февраля

shpasic

Спартаку ковровую дорожку расстилают, и только Тихонов упирается))

20:27 27 февраля

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