Впервые с 2011 года в финале Кубка России сыграет представитель ФНЛ

После побед "Шинника" над "СКА-Хабаровском" (0:0, 4:1 – по пен.) и "Авангарда" над "Амкаром" (0:0, 7:6 – по пен.) в четвертьфинале Кубка России стало известно, что в финале турнира сыграет как минимум один клуб из ФНЛ. В последний раз такое случалось в 2011 году, когда в решающем матче принимала участие "Алания". До этого розыгрыша команды ФНЛ доходили до финала Кубка России три раза. При этом "Ахмат" остается единственным представителем низшего дивизиона, кому удалось взять титул.
|Дата
|Представитель ФНЛ
|Соперник
|Счет
|Город
|29 мая 2004
|"Ахмат"
|"Крылья Советов"
|1:0
|Москва
|29 мая 2005
|"Химки"
|ЦСКА
|0:1
|Москва
|22 мая 2011
|"Алания"
|ЦСКА
|1:2
|Ярославль
|9 мая 2018
|"Шинник"/"Авангард"
|?
|?
|Волгоград
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Ахмат (футбол)
- Алания
- Амкар
- Химки (Футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сибирь (Футбол)
- Авангард Курск
- СКА-Хабаровск
- Шинник
Slim Taller
Как раз тогда Ахмата и подорвали.
22:04 27 февраля
Нефилим
Спринт Что за блеф? Никакой команды "Ахмат" в 2004 году не сосуществовал по определениюо, а в финале Кубка России играла команда "Терек" из города Грозный.-------------------Если бы СЭ написали по другому - им бы пришлось извиниться)))
21:07 27 февраля
vsg.2010
)))
20:37 27 февраля
Спринт
Что за блеф? Никакой команды "Ахмат" в 2004 году не сосуществовал по определениюо, а в финале Кубка России играла команда "Терек" из города Грозный.
20:31 27 февраля
shpasic
Спартаку ковровую дорожку расстилают, и только Тихонов упирается))
20:27 27 февраля