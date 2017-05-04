Волонтеры ЧМ-2018 помогли в организации финала Кубка России

Активисты волонтерских центров ЧМ-2018 из Сочи, Ростова-на-Дону, Калининграда, Саранска и Волгограда приняли участие в организации финала Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" (0:2), сообщает welcome2018.com. Всего в мероприятии были задействованы 200 активистов.

Волонтеры помогали в оформлении аккредитаций, работе со зрителями, обеспечении работы СМИ, протоколах и транспорте.

Финал Кубка России состоялся 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт". Встреча завершилась массовой дракой футболистов, а также стычка вспыхнула на трибунах.