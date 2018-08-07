"Волгарь", "Знамя Труда" и "Текстильщик" вышли в 1/32 финала Кубка России

"Волгарь" на своем поле обыграл "Машук-КМВ" из Пятигорска в 1/64 финала Кубка России - 3:1.

Также в следующий раунд вышли "Челябинск", "Нефтехимик", "Сызрань-2003", "Знамя Труда", "Чайка", брянское "Динамо", "Луки-Энергия", "Текстильщик", "Черноморец" и "Калуга".

Кубок России

1/64 финала

"Волга" (Ульяновск) - "Челябинск" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 1:4

"Зенит" (Ижевск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:1 (0:0)

"Лада-Тольятти" - "Сызрань-2003" - 0:3 (0:1)

"Квант" (Обнинск) - "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - 1:4 (0:1)

"Волгарь" (Астрахань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 2:1 (2:1)

"Спартак" (Владикавказ) - "Чайка" (Песчанокопское) - 1:3 (0:2)

"Динамо" (Брянск) - "Металлург" (Липецк) - 1:0 (1:0)

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Звезда" (Санкт-Петербург) - 1:0 (1:0)

"Текстильщик" (Иваново) - "Зоркий" (Красногорск) - 3:1 (1:0)

"Дружба" (Майкоп) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:1 (0:1)

"Днепр" (Смоленск) - "Калуга" (Калуга) - 1:2 (0:1)