16:06 | ФУТБОЛ — Кубок России

Владислав Никифоров: "СКА-Хабаровск" хотел победить больше, чем "Спартак"

0
0
0
 
Сегодня. Хабаровск. "СКА-Хабаровск" - "Спартак" - 1:0. В борьбе ФЕРНАНДУ.Сергей Горлукович: "А давайте переименуем "Спартак" в "Красный крест"!"

Полузащитник "СКА-Хабаровска" Владислав Никифоров подчеркнул, что гол в ворота "Спартака" (1:0) в матче 1/16 Кубка России является самым важным в его карьере. Хавбек не исключил, что на игре красно-белых сказался недонастрой.

- Наверное, это самый важный гол в моей карьере, - сказал он. - Ведь он принес победу над "Спартаком", команда прошла дальше.

- Заслуженная победа?

- Наверное, мы больше хотели этой победы. Готовились к игре. Знали, что придет много болельщиков. Нас здорово поддерживали трибуны, а мы их порадовали.

- Ожидали, наверное, увидеть другой "Спартак"?

- Не знаю. Почему? Какой другой "Спартак"?

- Все-таки лидер чемпионата России.

- Иногда бывает, что команда не донастраивается, приезжает и думает обыграть соперника. А более слабые клубы серьезнее подходят к таким встречам. Может быть, это сказалось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ