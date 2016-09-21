Владислав Никифоров: "СКА-Хабаровск" хотел победить больше, чем "Спартак"

Полузащитник "СКА-Хабаровска" Владислав Никифоров подчеркнул, что гол в ворота "Спартака" (1:0) в матче 1/16 Кубка России является самым важным в его карьере. Хавбек не исключил, что на игре красно-белых сказался недонастрой.

- Наверное, это самый важный гол в моей карьере, - сказал он. - Ведь он принес победу над "Спартаком", команда прошла дальше.

- Заслуженная победа?

- Наверное, мы больше хотели этой победы. Готовились к игре. Знали, что придет много болельщиков. Нас здорово поддерживали трибуны, а мы их порадовали.

- Ожидали, наверное, увидеть другой "Спартак"?

- Не знаю. Почему? Какой другой "Спартак"?

- Все-таки лидер чемпионата России.

- Иногда бывает, что команда не донастраивается, приезжает и думает обыграть соперника. А более слабые клубы серьезнее подходят к таким встречам. Может быть, это сказалось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)