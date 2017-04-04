Владислав Игнатьев: "Очень хочу выиграть Кубок России, еще с финала 2015 года"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев признался, что с 2015 года мечтает о победе в Кубке России. Завтра красно-зеленым предстоит сыграть с "Уфой" в 1/2 финала турнира.

– "Локомотив" может и в Кубке России успешно выступить, и в чемпионате подняться высоко. В таблице сейчас большая плотность, одна-две игры могут поменять ситуацию полностью. У нас собраны классные футболисты, мы отдаемся на тренировках, поэтому все в наших руках.

– Неужели в голове нет мыслей, что для выполнения главной задачи сезона – попадания в еврокубки – достаточно выиграть всего два матча в Кубке России?

– В Кубке все непредсказуемо: вне зависимости от уровня и статуса соперников. Атакуешь, создаешь моменты, а тебе "шальной" залетает и все – ты не у дел. Так что не надо заранее распределять силы. Кроме того, десятое место – это не место "Локомотива" в любом случае. Нужно исправлять ситуацию. Я считаю, что даже при выигранном Кубке это будет неудачным результатом.

– Две игры подряд с "Уфой" – это плюс или минус?

– Каждый матч – отдельная история. Надеюсь, что в среду придет много болельщиков поддержать команду. Что касается меня, то я очень хочу завоевать трофей. Еще с финала 2015 года, когда я забил в ворота "Локомотива". Хочу поднять кубок над головой, и сейчас есть отличные шансы сделать это!