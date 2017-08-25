Владимирское "Торпедо" может быть оштрафовано из-за выступления хора на матче Кубка России

Владимирскому "Торпедо" может грозить штраф из-за инцидента в перерыве матча 1/32 финала Кубка России против нижегородского "Олимпийца" (0:1). Своевременному началу второго тайма помешало выступление хора "Владимирские жаворонки".

Музыкальный коллектив находился на беговой дорожке напротив центрального круга в тот момент, когда встреча должна была возобновиться. Инспектор матча несколько раз просил пресс-атташе "Торпедо" Владимира Никольского попросить артистов по громкой связи уйти. По его словам, увести хор с беговой дорожки должен был резервный арбитр, который этого не сделал.

– Вполне возможно, что какое-то наказание будет – от замечания до денежного штрафа, – цитирует zebra-tv.ru Никольского. – Все было бы намного серьезнее, если бы матч транслировался по федеральным каналам – реакция уже последовала бы.

Инцидент во время матча можно увидеть на 68-й минуте трансляции