Владимирское "Торпедо" может быть оштрафовано из-за выступления хора на матче Кубка России

Владимирскому "Торпедо" может грозить штраф из-за инцидента в перерыве матча 1/32 финала Кубка России против нижегородского "Олимпийца" (0:1). Своевременному началу второго тайма помешало выступление хора "Владимирские жаворонки".
Музыкальный коллектив находился на беговой дорожке напротив центрального круга в тот момент, когда встреча должна была возобновиться. Инспектор матча несколько раз просил пресс-атташе "Торпедо" Владимира Никольского попросить артистов по громкой связи уйти. По его словам, увести хор с беговой дорожки должен был резервный арбитр, который этого не сделал.
– Вполне возможно, что какое-то наказание будет – от замечания до денежного штрафа, – цитирует zebra-tv.ru Никольского. – Все было бы намного серьезнее, если бы матч транслировался по федеральным каналам – реакция уже последовала бы.
Инцидент во время матча можно увидеть на 68-й минуте трансляции
Дополнительная информация
https://zebra-tv.ru/novosti/chetvertaya-rubrika/futbolnoe-khorovoe-shapito/
echo2011
Уже не знают,за что еще оштрафовать...Лишь бы деньги на бочку выкладывали.
11:59
suomi257
цирк да и только!
11:55
mikeV
Может, они пели лучше, чем футболисты играли??
11:43