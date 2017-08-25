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11:27 | Футбол — Кубок России

Владимирское "Торпедо" может быть оштрафовано из-за выступления хора на матче Кубка России

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Владимирскому "Торпедо" может грозить штраф из-за инцидента в перерыве матча 1/32 финала Кубка России против нижегородского "Олимпийца" (0:1). Своевременному началу второго тайма помешало выступление хора "Владимирские жаворонки".

Музыкальный коллектив находился на беговой дорожке напротив центрального круга в тот момент, когда встреча должна была возобновиться. Инспектор матча несколько раз просил пресс-атташе "Торпедо" Владимира Никольского попросить артистов по громкой связи уйти. По его словам, увести хор с беговой дорожки должен был резервный арбитр, который этого не сделал.

– Вполне возможно, что какое-то наказание будет – от замечания до денежного штрафа, – цитирует zebra-tv.ru Никольского. – Все было бы намного серьезнее, если бы матч транслировался по федеральным каналам – реакция уже последовала бы.

Инцидент во время матча можно увидеть на 68-й минуте трансляции

Дополнительная информация

https://zebra-tv.ru/novosti/chetvertaya-rubrika/futbolnoe-khorovoe-shapito/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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echo2011

Уже не знают,за что еще оштрафовать...Лишь бы деньги на бочку выкладывали.

11:59

suomi257

цирк да и только!

11:55

mikeV

Может, они пели лучше, чем футболисты играли??

11:43