Владимир Рыков: "Удачно сложилось, что "Динамо" забило первым"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после победы над "Ростовом" в матче 1/16 финала Кубка России (4:0) рассказал, что его команда не смотрела на статус соперника перед матчем. Также он отметил, что важную роль сыграл быстрый мяч, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Мы отталкивались от своей игры и не смотрели, кто у соперника выйдет на поле, - подчеркнул Рыков. - Я думаю, те ребята, которые вышли на поле, тоже хотели себя показать. Особенно, кто не играет в основе. Удачно сложилось, что мы забили быстрый мяч. В итоге выиграли.

– Что говорил в перерыве Калитвинцев? Было видно, что, даже ведя в счете, ваша команда пыталась действовать уже на классе и ждать ошибок соперника.

– Он просил продолжать играть в том же духе, не останавливаться. Вышел Павел Погребняк, и мы все хотели, чтобы он забил. Но у него еще придут голы.

– Вы были готовы к тому, что матч с командой РФПЛ будет настоящей проверкой для "Динамо", несмотря на состав соперника?

– Все думают, что клубы РФПЛ должны обыгрывать всех подряд. Но посмотрите, "Спартак" проиграл в Хабаровске, ЦСКА пропустил первым в своем матче. Мы будем делать свое дело, несмотря на то, кто у нас в соперниках.

– Была ли у вашей команды тактика быстрого гола?

– Каждая команда хочет быстро повести в счете. У нас это получилось.

– Насколько важно было для вашей команды отыграть на ноль после не самого удачного матча со "СКА-Хабаровском", по ходу которого "Динамо" уступало?

– Мы всегда к этому стремимся, и не важно, с каким соперником играем.