Владимир Рыков: "Удачно сложилось, что "Динамо" забило первым"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков после победы над "Ростовом" (4:0) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что команду не волновал статус соперника. По его словам, встреча сложилось удачно.

– Мы отталкивались от своей игры и не смотрели, кто у соперника выйдет на поле. Я думаю, те ребята, которые вышли на поле, тоже хотели себя показать. Удачно сложилось, что мы забили первый мяч. В итоге выиграли.

– Что говорил в перерыве Калитвинцев? Как пытался мотивировать? Было видно, что, даже ведя в счете, ваша команда пыталась действовать уже на классе.

– Он просил продолжать играть в том же духе, не останавливаться. Вышел Павел Погребняк, и мы все хотели, чтобы он забил. Но у него еще придут голы.

– Вы были готовы к тому, что матч с командой РФПЛ будет настоящей проверкой для "Динамо", несмотря на состав соперника?

– Все думают, что клубы РФПЛ должны обыгрывать всех подряд. Но посмотрите, "Спартак" проиграл в Хабаровске, ЦСКА пропустил первым в своем матче. Мы будем делать свое дело, несмотря на то, кто соперник. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)