Владимир Ильин: "Начинаю задумываться об "Урале" в Лиге Европы"

Нападающий "Урала" Владимир Ильин после матча 1/2 финала Кубка России против "Рубина" (2:1) отметил, что команда вошла в историю. Форвард подчеркнул, что "Урал" не делит чемпионат России и Кубок страны на важные или не важные турниры, информирует клубная пресс-служба.

– Какие у вас были первые эмоции после победы?

– Мы вошли в историю. "Урал" впервые вышел в финал Кубка России! Много говорили об этом перед игрой. Чувства неописуемые. Вписали свои фамилии в историю. Все очень довольны! Теперь нужно готовиться к финалу.

– Почему после первого забитого мяча "Урал" немного подсел?

– Думаю, сказалась психология. Всегда команда, которая забивает, затем начинает подсаживаться. Мы сели, пропустили. Затем встрепенулись и забили второй мяч.

– Как изменили игру после вынужденной замены Эрика Бикфалви?

– Мы после этого чуть-чуть изменили тактику. Эрик ушел, вышел Манучарян. Стали ставку делать на то, чтобы я выигрывал борьбу наверху, а Манучарян подбирал мяч. Чуть тактику изменили, и это принесло свои плоды.

– Расскажите о своем голе. Без повтора трудно понять, как вы забили. Вы ногой забили?

– Да! Забил первый гол ногой за "Урал". Подача пошла чуть под себя. Но защитник чиркнул мяч. Так мяч изменил направление и полетел на ближнюю штангу. Я прочитал этот отскок и оказался в нужном месте в нужное время.

– Начинаете задумываться о Лиге Европы?

– Да, начинаю задумываться. Почему и нет? Впереди еще один шаг.

– Для "Урала" сейчас важнее выиграть Кубок России или удачно выступить в чемпионате?

– Я бы не стал что-то выделять. Все матчи важны. Сейчас главное хорошо восстановиться и готовиться к игре с "Оренбургом". Игра уже через четыре дня.